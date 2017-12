Qual è il tuo videogioco di Dragon Ball preferito?

Cresce l'attesa per Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro dedicato alla celebre saga di Akira Toriyama, in uscita a gennaio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa di poter mettere le mani sul gioco abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo per eleggere il miglior gioco di Dragon Ball secondo la community di Everyeye.it.



Abbiamo selezionato venti titoli particolarmente rappresentativi, tra cui Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, Dragon Ball Z Budokai 3, Dragon Ball Raging Blast, Dragon Ball Z Extreme Butoden e produzioni più sperimentali come Dragon Ball Z The Legacy of Goku e Dragon Ball Z Kinect. Qual è il miglior gioco di Dragon Ball? A voi la parola!