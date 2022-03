Qual è il videogioco di aprile 2022 che attendi di più?

Il mese di aprile non è particolarmente ricco di novità anche se non manca qualche sorpresa. Pochi i giochi in uscita ma tra questi troviamo titoli molto attesi come LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e la riedizione di Chrono Cross, intitolata Chrono Cross The Radical Dreamers Edition.



Da segnalare anche il debutto di MotoGP 22 e il il ritorno dei minigiochi sportivi di Nintendo in Nintendo Switch Sports, compilation che vuole raccogliere il testimone del leggendario Wii Sports. E ancora, spazio a Chernobylite, The House of the Dead Remake e al controverso Postal 4 No Regerts, senza dimenticare MLB The Show 22, gioco dedicato agli appassionati del grande baseball americano.



Qual è il gioco che attendi di più nel mese di aprile? A te la parola!