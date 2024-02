Qual è il videogioco che attendi di più a marzo 2024?

Sono tanti i nuovi videogiochi in uscita a marzo 2024 : da WWE 2K24 a Dragon's Dogma 2, senza dimenticare Rise of the Ronin (in esclusiva su PS5), Princess Peach Showtime (solo su Nintendo Switch), South Park Snow Day e Unicorn Overlord.

Alone in the Dark

E ancora, MLB The Show 24, Alone in the Dark, Horizon Forbidden West per PC, The Legend of Legacy HD Remastered, Planet Zoo e As Dusk Falls per le console della famiglia PlayStation.



Qual è il gioco di marzo che attendi con più hype? Faccelo sapere qui sotto nei commenti!