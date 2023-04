Qual è il videogioco che attendi di più questa primavera?

Mancano 19 ore, 1 minuto alla chiusura

Da Minecraft Legends a Star Wars Jedi Survivor, passando per Dead Island 2, The Last Case Of Benedict Fox, Redfall e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch, senza dimenticare Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox One, The Lord Of The Rings Gollum, Suicide Squad Kill The Justice League, Street Fighter 6 e Diablo 4.



Niente male vero? Adesso vogliamo eleggere il gioco più atteso della stagione primaverile per i lettori di Everyeye... a voi la parola!