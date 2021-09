Qual è il videogioco che attendi di più nella seconda metà del 2021?

L'estate è (quasi) alle porte e siamo ormai entrati nell'ultima parte dell'anno, quella che ci condurrà ai grandi giochi dell'autunno ed ai blockbuster della stagione natalizia. I prossimi tre mesi arriveranno giochi per tutti i gusti, da Diablo 2 Resurrected a Far Cry 6, passando per Age of Empires 4, Halo Infinite, Battlefield 2042, FIFA 22, Back 4 Blood, Metroid Dread, Dying Light 2 e Forza Horizon 5, solamente per citarne alcuni.



Oltre a quelli citati ci sono anche tanti altri prodotti in uscita entro la fine dell'anno, noi abbiamo raccolto i venti giochi più in vista e ti chiediamo quale di questi aspetti con maggior interesse. A te la scelta, puoi motivare il tuo voto nello spazio commenti qui sotto.