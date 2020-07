Qual è il videogioco più atteso di agosto 2020?

Ci avviciniamo al mese di agosto, periodo che segna generalmente la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, con l'arrivo di nuovi giochi dopo la relativa calma delle ultime settimane (con le sole gradite eccezioni di Paper Mario The Origami King e Ghost of Tsushima).



Anche quest'anno agosto si prospetta un mese sicuramente interessante grazie all'arrivo di produzioni come Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, Fast & Furious Crossroads, Street Power Football, A Total War Saga Troy (dal 13 agosto, gratis al lancio su Epic Games Store per 24 ore), Captain Tsubasa Rise of New Champions, Project CARS 3, Wasteland 3, Microsoft Flight Simulator e il primo episodio di Tell Me Why.



Ti chiediamo: qual è il gioco di agosto che attendi maggiormente? A te la parola!