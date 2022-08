Qual è il videogioco più atteso di agosto 2022 per PC e console?

Agosto non è in realtà un mese particolarmente ricco di grandi uscite, questo non vuol dire tuttavia che ci sono titoli da tenere d'occhio in questo periodo, anzi. Da Two Point Campus a Marvel's Spider-Man Remastered per PC, senza dimenticare Cult of the Lamb, Tower of Fantasy, Rollerdrome e Pac-Man World RePAC, solamente per citarne alcuni.



E ovviamente non possiamo non citare Saints Row, F1 Manager 22 e Soul Hackers 2, in aggiunta a Destroy All Humans! 2 Reprobed, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection e SD Gundam Battle Alliance. Qual è il gioco di agosto che attendi maggiormente? A te la parola!