Qual è il videogioco più atteso di aprile 2021?

Aprile vedrà l'arrivo di alcuni titoli molto atteso dai giocatori: si inizia con Outriders, il nuovo shooter di People Can Fly (autori di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War Judgment) in arrivo il primo giorno del mese e si continua con Oddworld Soulstorm (gratis su PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus), SaGa Frontier Remastered, Magic The Gathering Arena Strixhaven, MotoGP 21, NieR Replicant, Total War Rome Remastered e la versione next-gen di Judgment di SEGA.



In chiusura a fine mese arriveranno Total War Rome Remastered, R-Type Final 2, Returnal (in esclusiva su PlayStation 5) e New Pokémon Snap per Nintendo Switch. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.