Qual è il videogioco più atteso di dicembre 2019?

Il mese di dicembre 2019 si preannuncia piuttosto tranquillo dal punto di vista delle uscite videoludiche, dopo il vulcano di novità arrivate tra settembre e novembre. Mancano i veri e propri AAA ma questo non vuol dire ovviamente che non ci saranno sorprese e tra le uscite di dicembre possiamo annoverare Darksiders Genesis, Arise A Simple Story, Ancestors The Humankind Odyssey per PS4 e Xbox One, Assassin's Creed The Rebel Collection e Life is Strange 2 Episodio 5.



Questo senza dimenticare l'arrivo di Halo Reach nella Halo The Master Chief Collection, Blair Witch per PlayStation 4, Phoenix Point (nuovo gioco dell'autore di XCOM) e il primo DLC per Borderlands 3: Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot. Niente male per un mese definito "tranquillo", non trovate?



Ti chiediamo: qual è il gioco di dicembre 2019 che attendi maggiormente? A te la parola!