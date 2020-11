Qual è il videogioco più atteso di dicembre 2020?

Dicembre è (quasi) sempre stato un mese relativamente tranquillo a livello di nuove uscite, con i grandi publisher che hanno sparato tutte le cartucce della stagione natalizia tra ottobre e novembre. Quest'anno però fa in parte eccezione e il prossimo mese vedrà l'arrivo di una serie di titoli molto interessanti, tra cui produzioni AA e AAA molto attese come Cyberpunk 2077.



Dopo una lunga serie di rinvii, il gioco di CD Projekt RED è ormai in dirittura di arrivo e sarà disponibile dal 10 dicembre. Prima di lui, Worms Rumble, Twin Mirror, Immortals Fenyx Rising di Ubisoft e FIFA 21 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A dicembre arrivano anche Call of the Sea, Fire Emblem Shadow Dragon & the Blade of Light, MXGP 2020 e Chronos Before the Ashes. Niente male vero?



Ti chiediamo: qual è il videogioco di dicembre che attendi maggiormente? A te la parola!