Qual è il videogioco più atteso di dicembre 2021?

Dicembre, come da tradizione, non è particolarmente ricco a livello di nuove uscite anche se non mancano titoli di spessore ad attenderci nell'ultimo mese dell'anno. Oltre ad Halo Infinite (gratis al lancio su Xbox Game Pass) e Final Fantasy XIV Endwalker segnaliamo l'arrivo di Among Us su console PlayStation e Xbox, di Big Brain Academy Sfida tra Menti per Nintendo Switch e Chorus, senza dimenticare The Gunk e l'atteso Solar Ash.



Qual è il videogioco di dicembre 2021 che attendi maggiormente? A te la parola!