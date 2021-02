Qual è il videogioco più atteso di febbraio 2021?

Il mese di febbraio è appena iniziato ed è giunto il momento di dare uno sguardo alle principali uscite del mese. Da Destruction All-Stars (gratis dal 2 febbraio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus) all'arrivo dell'aggiornamento per Control Ultimate Edition, passando per Werewolf The Apocalypse Earthblood, The Nioh Collection, Little Nightmares 2 e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.



Tutto questo senza dimenticare il debutto in Occidente di Persona 5 Strikers, l'uscita dell'attesissimo Bravely Default II e il ritorno di Arthur in Ghosts n Goblins Resurrection. Ti chiediamo: qual è il videogioco che attendi di più a febbraio? A te la parola!