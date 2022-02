Qual è il videogioco più atteso di febbraio 2022?

Sono tantissimi i nuovi giochi in uscita a febbraio 2022: il mese appena iniziato è ricco di novità, da Elden Ring a Horizon Forbidden West, passando per Monark, SIFU, Dying Light 2, CrossfireX, Total War Warhammer 3, Martha is Dead e The King of Fighters 15, solamente per citarne alcuni.



Una lineup interessante e molto variegata con giochi AAA e AA molto attesi oltre a produzioni indipendenti di discreto spessore. Una valanga di titoli molto attesi dal pubblico, certamente non sarà facile trovare il tempo per giocarli tutti...



Ti chiediamo: qual è il gioco che attendi di più a febbraio? A te la parola!