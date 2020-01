Qual è il videogioco più atteso di gennaio 2020?

Dopo la (breve) pausa natalizia, a gennaio riprende la stagione videoludica con l'uscita di titoli molto attesi dalla community. Pezzo da novanta del mese appena iniziato è senza dubbio Dragon Ball Z Kakarot ma non mancano altre novità di rilievo tra cui Monster Hunter World Iceborne per PC, il DLC di Kingdom Hearts III (Re:Mind), Journey to the Savage Planet, Pillars of Eternity II Deadfire per console e Warcraft III Reforged.



Ti chiediamo: qual è il gioco di gennaio che attendi maggiormente? E' arrivato il momento di votare!