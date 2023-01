Qual è il videogioco più atteso di gennaio 2023?

Il mese di gennaio si apre nel migliore dei modi grazie ai lanci di titoli come Fire Emblem Engage , Monster Hunter Rise per PlayStation e Xbox e Forspoken di Square Enix per PC e PS5.

Mancano 3 ore alla chiusura

Ma non solo perché questo mese arrivano anche Dead Space Remake, Inkulinati, One Piece Odyssey, Age of Empires II Definitive Edition, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable per Xbox, PlayStation e Switch, il coloratissimo KartRider Drift e la versione next-gen di Dragon Ball Z Kakarot. Qual è il gioco di gennaio 2023 che attendi con più interesse? A te la parola!