Qual è il videogioco più atteso di giugno 2019?

Per l'industria videoludica, il mese di giugno rappresenta da sempre uno dei periodi dell'anno più delicati in cui decidere di fissare il lancio di un videogioco: la vetrina mediatica dell'E3 sa inghiottire crudelmente anche la più virtuosa delle campagne promozionali e le prime ondate di caldo che preludono all'arrivo della stagione estiva non contribuiscono a migliorare la situazione.



Eppure, sono davvero in molti a "tentare la sorte" decidendo di collocare la commercializzazione dei propri titoli in questo specifico mese. A giugno, le bacheche dei negozi (sia "fisici" che digitali) si riempiranno di nuovi giochi: tra questi, citiamo a titolo di esempio Warhammer Chaosbane, Judgement, Super Mario Maker 2, MotoGP 19, F1 2019, The Sinking City, Bloodstained Ritual of the Night e la versione PC di Heavy Rain.



Scatta così l'ora del nostro nuovo sondaggio, con domanda piuttosto scontata ma dalla risposta mai così incerta viste le forze schierate in campo dai publisher e dagli sviluppatori di mezzo mondo per distrarci dalle sirene dell'E3 2019 losangelino: quale videogioco in uscita nel mese di giugno attendete di più?