Qual è il videogioco più atteso di giugno 2020 per console e PC?

Il mese appena iniziato si preannuncia molto interessante, anche se quantitativamente non sono in arrivo tantissime produzioni, nulla si può dire invece sulla qualità. Giugno è ovviamente il mese di The Last Of Us Parte 2, una delle esclusive più attese del 2020, nei prossimi trenta giorni arriveranno però anche The Outer Worlds per Nintendo Switch, Command & Conquer Remastered Collection, Desperados 3, Disintegration, Ninjala e Assetto Corsa Competizione per console, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è il videogioco di giugno 2020 che attendi maggiormente? Abbiamo selezionato le dieci uscite di maggio rilievo del mese... adesso la parola passa a te!