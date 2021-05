Qual è il videogioco più atteso di giugno 2021?

Il mese di giugno si prospetta piuttosto ricco di uscite di spessore su tutte le piattaforme: il mese si apre con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Operation Tango (entrambi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021) e si continua con Necromunda Hired Gun, The Elder Scrolls Online Blackwood, Ninja Gaiden Master Collection, Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Ratchet & Clank Rift Apart, entrambi per PlayStation 5.



Da metà a fine mese spazio invece a Metro Exodus Enhanced Edition, Mario Golf Super Rush, Legend of Mana HD, Scarlet Nexus, The Great Ace Attorney Chronicles e Disgaea 6 Defiance of Destiny. Ti chiediamo: qual è il gioco di giugno che attendi maggiormente? A te la parola!