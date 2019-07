Qual è il videogioco più atteso di luglio 2019?

Come da tradizione, luglio non si prospetta come un mese particolarmente affollato, sebbene nel 2019 uno dei mesi più caldi dell'anno sembri riservare qualche sorpresa in più rispetto agli scorsi anni. Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi titoli come A.O.T. 2 Final Battle, Final Fantasy XIV Shadowbringers, Dragon Quest Builders 2, Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero, Wolfenstein Youngblood e Fire Emblem Three Houses, solamente per citarne alcuni.



E tu, hai già deciso cosa comprare durante il mese appena iniziato? Qui sotto abbiamo selezionato i principali giochi in uscita a luglio... a te la parola!