Qual è il videogioco più atteso di luglio 2021?

Il mese di luglio presenta una discreta quantità di nuove uscite anche se manca forse un vero e proprio blockbuster AAA per l'estate. Nei prossimi trenta giorni sono in arrivo numerose riedizioni, remaster e qualche gradita novità come Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruins e The Ascent, inoltre faranno il loro debutto anche F1 2021, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, NEO The World Ends With You, The Great Ace Attorney Chronicles, Chernobylite e Pokemon Unite.



Una selezione di giochi piuttosto varia tra racing game, giochi d'azione e avventura, produzioni indipendenti, remaster e titoli mobile. Ti chiediamo: qual è il videogioco che attendi di più a luglio? A te la parola!