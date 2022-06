Qual è il videogioco più atteso di luglio 2022?

Luglio 2022 non si prospetta particolarmente ricco di uscite a livello quantitativo, a livello qualitativo invece il prossimo mese potrebbe riservare qualche interessane sorpresa grazie al debutto di F1 22 (per approfondire, ecco la recensione di F1 22), Stray e Xenoblade Chronicles 3. Ma non solo, perché a luglio arriveranno anche As Dusk Falls, Digimon Survive, Live A Live, Madison e Klonoa Phantasy Reverie Series.



Pochi giochi ma apparentemente di qualità, sebbene manchi un vero e proprio blockbuster AAA di grande richiamo per un pubblico più ampio e in questo senso la sola eccezione è da ricercarsi in F1 22, un gioco interessante ma comunque non per tutti.



Ti chiediamo: qual è il videogioco di luglio che attendi di più? A te la parola!