Qual è il videogioco più atteso di maggio 2022?

Maggio non è un mese particolarmente ricco di novità, poche le uscite di spessore anche se non manca qualche sorpresa come l'atteso Trek to Yomi di Devolver Digital e Eiyuden Chronicle Rising, prequel dell'erede spirituale di Suikoden in arrivo nel corso del 2023.



Ma non solo perché il prossimo mese arriveranno anche Vampire The Masquerade Swansong, Sniper Elite 5, Salt and Sacrifice e Kao the Kangaroo, oltre a Eternal Threads e Dolmen. Un mese come detto non troppo ricco per quanto riguarda la quantità, manca forse un vero e proprio blockbuster a trainare il mese ma tra produzioni indipendenti e giochi AA ci sarà da divertirsi.



Qual è il gioco di maggio che attendi maggiormente? A te la parola!