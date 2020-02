Qual è il videogioco più atteso di marzo 2020 per console e PC?

Gennaio e febbraio non sono stati mesi particolarmente ricchi di uscite AAA e AA, a marzo la situazione migliora leggermente grazie all'arrivo di giochi come DOOM Eternal, Nioh 2, Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX e Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, Ori and the Will of the Wisps, Persona 5 Royal, Bleeding Edge e Half-Life Alyx, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è il videogioco più atteso di marzo 2020 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch? Ne abbiamo selezionati dieci tra i più rappresentativi... a te la parola!