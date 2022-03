Qual è il videogioco più atteso di marzo 2022?

Il mese di marzo è appena iniziato e come ogni anno si tratta di un mese piuttosto affollato e pieno di uscite tra giochi AAA, AA, produzioni indipendenti, remake, remaster e grandi espansioni. Qualche nome? Shadow Warrior 3, Babylon's Fall, Gran Turismo 7, Triangle Strategy, Tunic, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Tiny Tina's Wonderlands, Ghostwire Tokyo e Kirby e La Terra Perduta, solamente per citare alcuni dei giochi in arrivo a marzo 2022. Qual è il gioco che attendi con maggior interesse? A te la parola!