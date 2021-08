Qual è il videogioco più atteso del mese di settembre 2021?

Settembre presenta un buon numero di uscite di discreto rilievo, il prossimo mese arriveranno infatti titoli come Sonic Colours Ultimate, WarioWare: Get It Together!, F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, Life is Strange True Colors, Deathloop di Arkane (in esclusiva console PS5 e PC), Tales of Arise, Diablo 2 Resurrected, Kena Bridge of Spirits, Lost Judgment, Death Stranding Director's Cut di Hideo Kojima e l'MMO New World di Amazon.



Una lineup interessante per il mese che segna la piena ripartenza delle attività scolastiche e professionali dopo il break estivo. Qual è il gioco che attendi maggiormente? A te la scelta!