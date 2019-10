Novembre, come di consueto, sarà un mese davvero ricco di uscite, tanto da mettere a dura prova i portafogli dei videogiocatori. Il penultimo mese dell'anno riserva tantissime novità di assoluto spessore, da Red Dead Redemption 2 per PC a Death Stranding, passando per Star Wars Jedi Fallen Order, Pokemon Spada e Scudo, Shenmue 3 e Google Stadia, il servizio di gameing in streaming di Big G.



Abbiamo selezionato i quindici giochi più attesi e importanti tra quelli in arrivo nei prossimi 30 giorni e ti chiediamo: qual è il videogioco più atteso di novembre 2019? A te la parola!