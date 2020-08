Qual è il videogioco più atteso di settembre 2020?

Settembre è il mese che idealmente segna l'inizio di una nuova stagione videoludica, con l'arrivo sugli scaffali dei primi titoli dell'autunno, in attesa delle grandi uscite di ottobre e novembre che ci accompagneranno durante la stagione natalizia.



Il prossimo mese i giocatori potranno mettere le mani su produzioni come Marvel's Avengers (uno dei giochi più attesi del 2020), NBA 2K21, eFootball PES 2021 Season Update, Tony Hawk's Pro Skater 1&2, WRC 9 e Mafia Definitive Edition, solamente per citare alcune delle principali uscite di settembre.



Ti chiediamo: qual è il gioco che attendi maggiormente? A te la parola!