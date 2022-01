Qual è il videogioco di gennaio 2022 che attendi di più?

Gennaio non è un mese particolarmente ricco di uscite ma non mancano comunque titoli di notevole spessore pronti a fare il loro debutto sugli scaffali (reali e virtuali): da Windjammers 2 a God of War e Monster Hunter Rise per PC, senza dimenticare Rainbow Six Extraction (disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass), Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch e la raccolta Uncharted Legacy of Thieves Collection che include Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.



Ti chiediamo: qual è il gioco di gennaio che attendi di più e non vedi l'ora di giocare? A te la parola!