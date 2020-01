Qual è il videogioco per PC e console più atteso di febbraio 2020?

Il 2020 si è aperto con l'arrivo di Dragon Ball Z Kakarot e anche a febbraio non mancheranno le uscite di primo piano per tutte le principali piattaforme. Il secondo mese dell'anno vedrà l'arrivo di giochi come Dreams (versione completa), Metro Redux per Nintendo Switch, Two Point Hospital per console, Zombie Army 4 Dead War, Devil May Cry 3 Special Edition per Nintendo Switch e Warriors Orochi 4 Ultimate, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è il gioco di febbraio 2020 che attendi maggiormente? Abbiamo qui sotto selezionato le principali uscite del mese... A te la parola!