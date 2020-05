Qual è il videogioco per PC e console più atteso di maggio 2020?

Maggio 2020 si prospetta un mese ricco di titoli ma forse avaro di grandi sorprese, proponendo per la maggior parte giochi rimasterizzati e produzioni AA e indipendenti, in assenza di grandi blockbuster per i quali dovremo attendere l'estate, con l'arrivo di The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima.



Questo mese i giocatori possono mettere le mani su produzioni come Star Wars Episode 1 Racer, The Wonderful 101 Remastered, Saints Row The Third Remastered, Void Bastards, The Elder Scrolls Online Greymoor e un trittico di collection 2K Games per Nintendo Switch dedicate a BioShock, XCOM 2 e Borderlands, senza dimenticare Xenoblade Chronicles Definitive Edition.