Qual è il videogioco per PS4, Xbox One, Switch e PC più atteso di ottobre 2018?

Come da tradizione, ottobre è un mese ricchissimo di novità: durante i prossimi trenta giorni arriveranno titoli come Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Assassin's Creed Odyssey, Fist of the North Star Lost Paradise, Call of Duty Black Ops 4, Mega Man 11, Call of Cthulhu, Starlink Battle for Atlas, NBA 2K Playgrounds 2 e The World Ends With You Final Remix, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è il videogioco di ottobre che attendi maggiormente? A te la parola!