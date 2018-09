Qual è il videogioco per PS4, Xbox One, Switch e PC più atteso di settembre 2018?

A settembre la stagione videoludica riprende dopo la (relativa) pausa estiva e i negozi iniziano a popolarsi di nuovi titoli: da Marvel's Spider-Man a Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, passando per Shadow of the Tomb Raider, NBA 2K19, FIFA 19, Life is Strange 2, Valkyria Chronicles 4, Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, Destiny 2 I Rinnegati e Zone of the Enders The 2nd Runner Mars, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è il videogioco di settembre che attendi maggiormente? A te la parola!