Qual è il videogioco più atteso del mese di maggio?

Il mese di maggio ricco di uscite di altissimo spessore, grazie ai lanci di titoli come Dark Souls Remastered, State of Decay 2, Detroit Become Human, Conan Exiles, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Tennis World Tour e le espansioni Summerset (The Elder Scrolls Online) e La Mente Bellica (Destiny 2), solamente per citare alcuni dei giochi in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.



Qual è il videogioco per PC e console più atteso di maggio tra quelli elencati qui sotto? A te la scelta!