Qual è il videogioco più atteso dell'autunno 2018? (Fase 1)

Si avvicina la stagione autunnale, con il suo grandissimo carico di novità: da FIFA 19 ad Assassin's Creed Odyssey, da Red Dead Redemption 2 a Call of Duty Black Ops 4, Battlefield 5, Darksiders III, Super Smash Bros Ultimate, Life is Strange 2, SoulCalibur VI, Hitman 2, Spyro Reignited Trilogy e Pokemon Let's GO, solamente per citarne alcuni.



Abbiamo deciso di indire un sondaggio (diviso in più parti) per eleggere il gioco più atteso dell'autunno 2018. Nota Bene: abbiamo inserito anche giochi remastered e DLC per dare modo a tutti di votare in base ai propri gusti. I dieci più votati di oggi si scontreranno con i dieci più votati del prossimo sondaggio, i venti titoli più votati dai lettori di Everyeye.it si sfideranno per il premio di gioco più atteso della prossima stagione. Aspettiamo i vostri voti!