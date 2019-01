Il 2019 si apre con un mese particolarmente intenso e ricchissimo di novità, tra produzioni AAA molto attese, giochi AA, produzioni indipendenti e remaster: tra i tanti giochi in arrivo nei prossimi trenta giorni citiamo Resident Evil 2, Kingdom Hearts III, Tales of Vesperia Definitive Edition, Travis Strikes Again No More Heroes, New Super Mario Bros U Deluxe, Ace Combat 7 Skies Unknown e i nuovi episodi di Life is Strange 2 e The Walking Dead The Final Season, solamente per citarne alcuni.



Proposte variegate in grado di accontentare i gusti della maggior parte dei giocatori, anche dei palati più esigenti: qual è il videogioco più atteso di gennaio 2019? A te la parola!