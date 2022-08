Qual è il videogioco di settembre che attendi con maggior interesse?

A settembre la stagione videoludica rientra pienamente nel vivo dopo le settimane di pausa estive che hanno visto il lancio di pochi prodotti capaci di attirare l'attenzione del grande pubblico, con qualche rara eccezione. Ma l'estate sta finendo ed i grandi publisher iniziano a sparare le proprie cartucce in attesa dei grandi blockbuster della stagione natalizia.



Qualche esempio? A settembre arrivano JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R, The Last of Us Parte I, Steelrising, Splatoon 3, NBA 2K23, Return to Monkey Island, The Legend of Heroes Trails from Zero, Valkyrie Elysium, The DioField Chronicle e FIFA 23, ultimo gioco di calcio EA ad usare questa denominazione.



Qual è il gioco di settembre che attendi di più? A te la parola!