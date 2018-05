Quale ambientazione vorresti per Far Cry 6?

Dopo il successo di Far Cry 5, sembra che Ubisoft stia già pesando al sesto episodio della serie, almeno a giudicare da un sondaggio pubblicato dalla casa francese per chiedere ai giocatori feedback sulla possibile ambientazione di Far Cry 6....



Tra le risposte troviamo opzioni come il Canada Settentrionale, Africa, Alaska, Australia, Corea del Nord, India, Cuba e Vietnam, solamente per citarne alcune. Ti chiediamo: dove vorresti fosse ambientato il prossimo episodio di Far Cry?