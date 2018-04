Quale dei nuovi giochi Xbox Originals non vedi l'ora di rigiocare su Xbox One?

A sorpresa, Microsoft ha annunciato che ad aprile 19 giochi Xbox Originals entreranno a far parte del catalogo Xbox One tramite retrocompatibilità, per la gioia di coloro che hanno speso ore e ore della propria vita con i giochi della prima console della casa di Redmond.



Tra i titoli Xbox Originals in arrivo troviamo produzioni come The Elder Scrolls III Morrowind, Conker Live & Reloaded, SSX 3, Panzer Dragoon Orta, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy e Jade Empire, solamente per citarne alcuni. Tra questi, qual è il tuo gioco preferito che non vedi l'ora di rigiocare assolutamente?