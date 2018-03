Quale film, cartoon o serie TV vorresti vedere come videogioco LEGO?

La serie di videogiochi LEGO dedicata a film, cartoni animati e serie TV è iniziata ormai più di dieci anni fa con i giochi a tema LEGO Star Wars e si è ampliata nel tempo con titoli dedicati a franchise di successo come Harry Potter, Jurassic World, Supereroi Marvel, Lo Hobbit, DC Comics e Indiana Jones, solamente per citarne alcuni.



Notizia recente il leak di LEGO Gli Incredibili, in arrivo presumibilmente in contemporanea con il film Disney Pixar Gli Incredibili 2, sebbene WB Games non abbia ancora annunciato nulla a riguardo. In attesa di saperne di più ti chiediamo: quale film, serie TV o cartoon vorresti vedere in versione videogioco LEGO?