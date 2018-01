Quale gioco multipiattaforma in uscita nel 2018 vorresti vedere su Switch?

Dopo aver annunciato che Switch è la console venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti, Nintendo ha ribadito come il 2018 sarà davvero ricchissimo di novità, non solo per quanto riguarda i giochi First Party ma anche per i titoli di terze parti, grazie al supporto di publisher come Electronic Arts, Activision, Ubisoft, Capcom, SEGA, Take 2 e Bethesda, i quali sembrano intenzionati a portare nuovi giochi della piattaforma Nintendo.



A questo proposito, ti chiediamo, quale gioco multipiattaforma vorresti vedere su Switch? Abbiamo selezionato venti titoli tra le uscite più calde del 2018... a te la parola!