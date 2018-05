Quale novità di Call of Duty Black Ops 4 ti interessa di più?

Nella giornata di ieri Activision ha presentato ufficialmente Call of Duty Black Ops 4 a Los Angeles, con uno speciale evento della durata di 45 minuti pensato per svelare i primi dettagli sul multiplayer, sulla rinnovata campagna Zombie e sul debutto della nuova modalità Battle Royale Blackout.



Tante carne al fuoco dunque, anche se il nuovo Black Ops non includerà una campagna single player, permettendo comunque di giocare in singolo con le "Missioni degli Specialisti" e nelle tre diverse mini campagne Zombie. Quale novità di Black Ops 4 ti attira maggiormente?



Il nuovo episodio della serie Call of Duty Black Ops uscirà il 12 ottobre 2018 su PC (con supporto nativo per Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One.