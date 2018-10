Quale di queste esclusive PlayStation 4 vorresti vedere nel 2019?

Con la cancellazione della PlayStation Experience 2018 e il moltiplicarsi dei rumor su una possibile presentazione di PlayStation 5 a febbraio, cambiano gli equilibri di PlayStation 4. Secondo alcune speculazioni e analisi, Sony si preparerebbe a sparare le ultime cartucce PS4 nel 2019 e 2020, in attesa di lanciare la sua prossima console l'anno successivo, questo spiegherebbe la (relativa) mancanza di nuovi annunci a lungo termine.



The Last Of Us 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima e Final Fantasy VII Remake dovrebbero rappresentare il poker di esclusive della fase finale della vita di PlayStation 4, i titoli in questione sono tutti ancora privi di una finestra di lancio, ipotizzata per il 2019/2020. Ti chiediamo: quale vorresti vedere assolutamente il prossimo anno, senza ulteriori ritardi?