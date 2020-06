Ratchet & Clank: qual è il miglior gioco della serie Insomniac?

La serie Ratchet & Clank è una delle serie più iconiche dell'universo PlayStation insieme a franchise come God of War, Jak & Daxter, Uncharted e The Last Of Us. Dopo qualche anno di assenza, il dinamico due è pronto a tornare su PS5 con Rift Apart, nuovo episodio annunciato durante l'evento di presentazione della console.



Ratchet & Clank Rift Apart ha generato in questi giorni un notevole interesse e in molti non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo gioco di Insomniac Games. Nell'attesa abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo per cercare di eleggere il miglior videogioco di Ratchet & Clank: a te la parola!