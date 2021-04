Ratchet & Clank Rift Apart: ti è piaciuto il nuovo video gameplay?

Insomniac Games ha mostrato 15 minuti di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart allo State of Play di fine aprile, il gioco torna a farsi vedere a poche settimane dal lancio, previsto per l'11 giugno in esclusiva su PlayStation 5.



Sequenze di gioco che ci hanno permesso di approfondire vari aspetti legati alle meccaniche e ovviamente al comparto tecnico, sempre più smagliante non solo grazie ad una estetica vivace e brillante ma anche a tempi di caricamento velocissimi e in generale ad una cura maniacale per i dettagli.



