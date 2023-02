Da RE4 Remake a WWE 2K23: qual è il videogioco più atteso di marzo?

Marzo si preannuncia un mese sicuramente ricco di novità, a partire da Wo Long Fallen Dynasty in arrivo a inizio mese e continuando con giochi come Project Zero Mask Of The Lunar Eclipse, Have a Nice Death, TChia , WWE 2K23 e MLB The Show 23.

The Last Of Us Parte 1 per PC

Punta di diamante del mese è ovviamente Resident Evil 4 Remake, sempre a marzo escono anche, Crime Boss Rockay City, Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, The Last of Us Parte 1 per PC e Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Qual è il gioco che attendi con maggior interesse? Faccelo sapere votando qui sotto e lasciando un commento!