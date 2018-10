Red Dead Redemption 2: cosa ti ha colpito di più del nuovo video gameplay?

Rockstar Games ha inaugurato il mese di ottobre con il secondo video gameplay di Red Dead Redemption 2, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito al nuovo gioco western in arrivo il 25 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.



Il nuovo video è dedicato alle varie attività disponibili nel mondo di gioco, alle sparatorie e alle novità introdotte nel gameplay, a partire dalle feature inedite disponibili per il Dead Eye, come la possibilità di mirare agli organi vitali dei nemici. In Red Dead Redemption 2 saremo liberi di esplorare la mappa, dedicarci alle missioni della storia, a nuove attività come la pesca e a diversi incarichi come colpi in banca e assalti ai treni.



L'ultima parte del filmato mostra anche l'introduzione di due nuove visuali: quella in prima persona, già vista in Grand Theft Auto 5, e la nuova telecamera cinematografica, pensata per apprezzare i numerosi scorci del mondo di gioco.



Cosa ti ha colpito di più del nuovo video gameplay di Red Dead Redemption 2? A te la parola!