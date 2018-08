Resident Evil 2 torna a mostrarsi alla Gamescom: quale aspetto del remake ti ha colpito di più?

Dopo il primo trailer mostrato all'E3 di Los Angeles, il remake di Resident Evil 2 si è presentato anche alla Gamescom 2018 di Colonia con una nuova demo giocabile nei panni di Claire Redfield, uno dei due personaggi che avremo modo di controllare nel corso dell'avventura.



Durante la fiera tedesca è emerso un video di gameplay tratto dalla demo, permettendoci di dare un ulteriore sguardo al remake del celebre survival horror di Capcom. Come vi abbiamo raccontato nella nostra Video Anteprima, il gioco continua a presentarsi in ottima forma, mantenendo alte le aspettative dei fan in vista del 25 gennaio 2019, giorno in cui Resident Evil 2 debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Cosa ti è piaciuto di più del nuovo video gameplay con protagonista Claire Redfield? A te la parola!