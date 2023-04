Resident Evil 4 è il miglior gioco di marzo per Everyeye: tu quale scegli?

Resident Evil 4 Remake è il miglior gioco di marzo 2023 per lo staff di Everyeye: come evidenziato nella recensione di Resident Evil 4 Remake , questa riedizione migliora notevolmente il quarto episodio della serie Capcom uscito nel 2005, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per quanto riguarda il gameplay e alcune meccaniche di gioco, rendendo la produzione meno "legnosa" sotto certo aspetti.

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key

Degni di attenzione sono stati però anche Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, il divertente Have a Nice Death, WWE 2K23, lo spin-off Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, e Wo Long Fallen Dynasty di Koei-Tecmo.



