Resident Evil 4 Remake: hai provato la Chainsaw Demo, ti è piaciuta?

La tanto rumoreggiata e desiderata demo gratis di Resident Evil 4 Remake è finalmente arrivata: come promesso, Capcom offre a tutti la possibilità di provare il remake di RE4 in anteprima , con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio fissato per il 24 marzo 2023.

La Chainsaw Demo permette di giocare le primissime fasi dell'avventura per circa venti minuti, quanto basta per prendere confidenza con il sistema di controllo e dare uno sguardo al lavoro svolto sotto il profilo tecnico. Si tratta di un primo contatto in realtà piuttosto breve ma come detto sicuramente util per scoprire le qualità di questo attesissimo remake.



Ti chiediamo: ti è piaciuta la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake oppure no?