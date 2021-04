Resident Evil Showcase: qual è stato il miglior annuncio?

Il Resident Evil Showcase di metà aprile ha portato con se un buon carico di novità sulla serie horror per eccellenza, ormai entrata di diritto nella storia dei videogiochi e nell'immaginario collettivo della cultura pop.



Lo show si è aperto con un nuovo trailer di Resident Evil Village ma durante i 20 minuti di trasmissione c'è stato spazio per parlare anche della nuova demo in arrivo su PC e tutte le console (anche su Google Stadia), della modalità Mercenari e per mostrare un trailer di Resident Evil Infinite Darkness, serie TV disponibile da luglio solo su Netflix.



In chiusura, una collaborazione con Dead by Daylight e l'annuncio inaspettato: Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2. Qual è stato il miglior annuncio del Resident Evil Showcase? A te la parola!